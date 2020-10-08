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Здравоохранение 08.10.2020 17:30

У более чем 75% человек в Британии, у кого анализы показали наличие корорнавируса, не было его симптомов при тестировании - исследование

До 77% жителей Британии, анализы которых показали инфицирования коронавирусом, в момент тестирования не демонстрировали симптомов болезни, сообщает в четверг телеканал Sky news со ссылкой на исследование, основанное на данных британской Национальной статистической службы.

Исследование базируется на анализах 36 тыс. человек, которых проверяли в период с конца апреля по конец июня. Только у 115 человек - 0,32% - обнаружили коронавирус, при этом у 27 человек - 23,5% наблюдались симптомы, а 88 человек - 76,5% - оказались бессимптомными носителями.

"Они (инфицированные без симптомов - ИФ) могут быть незаметными переносчиками, и они об этом не знают. И я думаю, что это проблема", - заявила ведущая это исследование Ирен Питерсон из Университетского колледжа Лондона.

В то же время ряд других экспертов призвал с осторожностью относиться к этим данным, поскольку некоторые зараженные коронавирусом лица уже могли прекратить проявлять его симптомы до тестирования, а другие начать демонстрировать симптоматику после взятия анализов.

Так, исследователь Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона заявил, что если расширить список симптомов с трех - повышенной температуры, кашля и потери обоняния или вкуса - до 20, то пропорция бессимптомных носителей может сократиться до 19%.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили 544 275 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 42 515 инфицированных скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ, СИМПТОМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]