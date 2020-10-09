ЕС обсудит нагорно-карабахский конфликт, исходя из результатов армяно-азербайджанской встречи в Москве

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС 12 октября обсудят конфликт в Нагорном Карабахе, исходя из результатов армяно-азербайджанской встречи в Москве.
"Мы посмотрим, что произойдет в Москве, и в понедельник министры обсудят то, какой вклад может внести Евросоюз в усилия по прекращению огня и дальнейший поиск политического выхода из этого застарелого конфликта", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.
В Москве в пятницу проходят консультации глав МИД Азербайджана и Армении.
Он напомнил, что ЕС "следит с большой тревогой" за эскалацией насилия на Южном Кавказе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель разговаривал в эти дни, по меньшей мере, по три раза с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также с другими важными игроками, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым, представителями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.
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