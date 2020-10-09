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Карабахский конфликт 09.10.2020 19:21

ЕС обсудит нагорно-карабахский конфликт, исходя из результатов армяно-азербайджанской встречи в Москве

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС 12 октября обсудят конфликт в Нагорном Карабахе, исходя из результатов армяно-азербайджанской встречи в Москве.

"Мы посмотрим, что произойдет в Москве, и в понедельник министры обсудят то, какой вклад может внести Евросоюз в усилия по прекращению огня и дальнейший поиск политического выхода из этого застарелого конфликта", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.

В Москве в пятницу проходят консультации глав МИД Азербайджана и Армении.

Он напомнил, что ЕС "следит с большой тревогой" за эскалацией насилия на Южном Кавказе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель разговаривал в эти дни, по меньшей мере, по три раза с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также с другими важными игроками, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым, представителями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]