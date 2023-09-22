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Регион 22.09.2023 16:27

Пашинян и Клаар обсудили отношения Армении и ЕС, ситуацию на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар в пятницу в Ереване обсудили отношения Еревана и Брюсселя, ситуацию на границе с Азербайджаном, в Карабахе.

Обсуждена ситуация на границе Армении и Азербайджана, в Карабахе, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Состоялся обмен мнениями относительно процесса сотрудничества Армении и ЕС", - заявили в правительстве Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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