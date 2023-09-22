Пашинян и Клаар обсудили отношения Армении и ЕС, ситуацию на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар в пятницу в Ереване обсудили отношения Еревана и Брюсселя, ситуацию на границе с Азербайджаном, в Карабахе.

Обсуждена ситуация на границе Армении и Азербайджана, в Карабахе, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Состоялся обмен мнениями относительно процесса сотрудничества Армении и ЕС", - заявили в правительстве Армении.