Глава Евросовета предлагает использовать дорогу через Агдам для снабжения Карабаха

ЕС выступает за использование для бесперебойного снабжения Карабаха как Лачинской дороги, так и дороги через Агдам.

"Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил поэтапный подход, предусматривающий последовательность полноценного использования (Лачинской дороги - ИФ) и открытия маршрута через Агдам", - говорится в опубликованном в пятницу в Брюсселе заявлении официального представителя Шарля Мишеля.

Как отмечается в заявлении, "ЕС твердо полагает, что использование Aгдамской дороги для поставок грузов также может быть частью конкретного и долгосрочного решения по обеспечению неотложных и ежедневных поставок для удовлетворения основных потребностей".

По словам представителя Мишеля, последовательность шагов по задействованию этих дорог, грузы, которые будут доставляться по каждой из них, а также сопутствующие процедуры обсуждались в ходе "недавних дискуссий" представителей Евросовета и сторон.

В документе сообщается, что сторона ЕС также подчеркнула необходимость того, чтобы Баку разъяснил армянскому населению (Карабахского региона Азербайджана - ИФ) порядок их передвижения через Лачинскую дорогу. Представитель Мишеля обращает внимание на то, что в ходе этих контактов со стороны ЕС подчеркивалась "необходимость устранения наследия конфликта, чтобы способствовать его долгосрочному и устойчивому разрешению". В этом отношении, указывается в документе, диалог между Баку и армянами в Ханкенди будет иметь важное значение.