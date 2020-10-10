Баку готов возобновить боевые действия, если Ереван откажется от выполнения взятых обязательств – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил возобновления боевых действий, в случае если Армения «продолжит имитировать переговорный процесс».

«Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, в противном случае мы не исключаем возобновление боевых действий. Кстати, стоит отметить, что Армения уже нарушает взятые на себя обязательства – боевые действия идут, несмотря на заключение перемирия», - сказал Байрамов в субботу на брифинге.

В свою очередь помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что военные действия в Карабахе нанесли серьезный удар и по экономике Армении.

«Нынешний характер войны подразумевает не только достижение тактического превосходства путем возвращения территорий, но и наличие долгосрочного стратегии. Военные действия значительно ослабили политические, военные и экономические ресурсы Армении, что не позволит ей в долгосрочной перспективе совершать военные провокации против Азербайджана», - заявил Гаджиев.

Помощник президента добавил, что боевые операции азербайджанской армии напрямую были направлены на достижение этой цели.

А. Мамедов