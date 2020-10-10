Баку готов возобновить боевые действия, если Ереван откажется от выполнения взятых обязательств – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил возобновления боевых действий, в случае если Армения «продолжит имитировать переговорный процесс».
«Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, в противном случае мы не исключаем возобновление боевых действий. Кстати, стоит отметить, что Армения уже нарушает взятые на себя обязательства – боевые действия идут, несмотря на заключение перемирия», - сказал Байрамов в субботу на брифинге.
В свою очередь помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что военные действия в Карабахе нанесли серьезный удар и по экономике Армении.
«Нынешний характер войны подразумевает не только достижение тактического превосходства путем возвращения территорий, но и наличие долгосрочного стратегии. Военные действия значительно ослабили политические, военные и экономические ресурсы Армении, что не позволит ей в долгосрочной перспективе совершать военные провокации против Азербайджана», - заявил Гаджиев.
Помощник президента добавил, что боевые операции азербайджанской армии напрямую были направлены на достижение этой цели.
А. Мамедов
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 542 млн манатов
Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
В Азербайджане за сутки выявлено 233 новых случаев COVID-19
Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Парламент Киргизии утвердил нового премьера, состав правительства не изменился
Бывший замглавы МВД Киргизии задержан по делу о беспорядках - ГКНБ
Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса и пожелал выздоровления всем заразившимся в мире
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике