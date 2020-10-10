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Карабахский конфликт 10.10.2020 17:51

Баку готов возобновить боевые действия, если Ереван откажется от выполнения взятых обязательств – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил возобновления боевых действий, в случае если Армения «продолжит имитировать переговорный процесс».

«Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, в противном случае мы не исключаем возобновление боевых действий. Кстати, стоит отметить, что Армения уже нарушает взятые на себя обязательства – боевые действия идут, несмотря на заключение перемирия», - сказал Байрамов в субботу на брифинге.

В свою очередь помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что военные действия в Карабахе нанесли серьезный удар и по экономике Армении.

«Нынешний характер войны подразумевает не только достижение тактического превосходства путем возвращения территорий, но и наличие долгосрочного стратегии. Военные действия значительно ослабили политические, военные и экономические ресурсы Армении, что не позволит ей в долгосрочной перспективе совершать военные провокации против Азербайджана», - заявил Гаджиев.

Помощник президента добавил, что боевые операции азербайджанской армии напрямую были направлены на достижение этой цели.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЙНА, ЗАТРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]