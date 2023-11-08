Войны осенью 2020 года можно было бы избежать, выполни Армения условия Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Второй Карабахской войны осенью 2020 года можно было бы избежать, если бы руководство Армении выполнило условия Баку.
"Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: Если вы не выйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя. Кто бы ни стоял за вами, это не сможет заставить нас свернуть с нашего справедливого пути. 44-дневная Отечественная война еще раз это показала", - сказал Алиев, выступая в среду на военном параде в Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Глава государства раскритиковал посредников в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, заявив, что они "фактически старались заморозить ситуацию", считали, что "азербайджанский народ смирится с этой ситуацией".
"Но азербайджанский народ никогда и не думал мириться с этим положением. Я неоднократно заявлял это с различных трибун, что мы не смиримся с этой ситуацией, не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и если переговоры будут безрезультатными, то мы, применив силу, на основе международного права освободим родные земли от оккупантов на поле боя", - подчеркнул президент Азербайджана.
Он заметил, что "20 лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией".
"Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал", - заявил Алиев.
Президент рассказал и о решении остановить войну в ноябре 2020 года после освобождения города Шуша. "В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время (после Шушинской победы - ред.) войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь - на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг", - сказал азербайджанский лидер.
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