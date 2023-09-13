Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8281 RUR   0.018 GBR   2.1245 TRY   0.0632

Цена на нефть

12.09 $/bbl +/- WTI 88.84 +1.55 Brent 92.06 +1.42

Регион 13.09.2023 12:38

Новой войны между Азербайджаном и Арменией не будет – министр обороны Ирана

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани исключил вероятность новой войны между Азербайджаном и Арменией.

«Мы верим, что никакая война в регионе не разразится», - сказал Аштиани журналистам в среду, комментируя вероятность новой войны между Арменией и Азербайджаном.

При этом министр, слова которого приводит агентство Tasnim, подчеркнул, что Тегеран не одобряет никаких изменений границ в странах региона. «Полагаем, что ничего серьезного в регионе в ближайшее время не произойдет», - добавил он.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АРМЕНИЯ, ВОЙНА


Похожие новости


Пашинян обсудил с президентом Ирана обстановку на армяно-азербайджанской границе Представители ВС Ирана выразили обеспокоенность действиями Армении, которые могут поставить под угрозу безопасность в регионе Григорян и Шамхани обсудили безопасность на Южном Кавказе Мирный договор между Баку и Ереваном в значительной степени будет в пользу Азербайджана - «теневое ЦРУ» Армения помешала принять в ОБСЕ декларацию с осуждением теракта против посольства Азербайджана в Иране - источник Таможенники Азербайджана изъяли контрабанду стройматериалов производства Армении, ввезенных из Ирана Абдоллахиан заявил, что безопасность Ирана зависит от безопасности Армении Раиси заявил о готовности Ирана стать посредником между Азербайджаном и Арменией Гасанов и Багери обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Раиси заявил Пашиняну, что Иран призывает к мирному решению конфликта на армяно-азербайджанской границе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az