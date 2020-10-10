В Таджикистане за сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 43 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 10 тыс. 180, сообщили "Интерфаксу" в субботу вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Накануне сообщалось о 40 случаях заражения за сутки. Число излечившихся достигло 9 тыс. 006 человек (+47 за сутки).
По данным Минздрава за прошедшие сутки в стране не зарегистрировано фактов летального исхода с коронавирусом, с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 79 человек. Первые заражения коронавирусом Минздрав Таджикистана подтвердил 30 апреля.
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