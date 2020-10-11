В Армении за сутки выявлено 715 случаев COVID-19, умерли четыре человека

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 715 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 56 тыс. 451, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось о 649 новых больных за сутки.
По данным центра, скончались еще четыре пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 323. "Из них 1020 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 303 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 45 тыс. 824 человека (+53 за сутки).
Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.
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