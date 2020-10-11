В Грузии за сутки выявлено 523 заражения COVID-19, скончались семь человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 523 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 794, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 519 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 85. За минувшие сутки скончались еще семь человек.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 590 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 393 человека. Выздоровели 6 тыс. 327 человек.