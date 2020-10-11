В Грузии за сутки выявлено 523 заражения COVID-19, скончались семь человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 523 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 тыс. 794, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 519 случаях заражения COVID-19.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 85. За минувшие сутки скончались еще семь человек.
В режиме карантина находятся 5 тыс. 590 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 393 человека. Выздоровели 6 тыс. 327 человек.
Работы по расчистке завалов жилого дома в Гяндже завершены, извлечены тела 9 человек - МЧС
Чавушоглу в беседе с Лавровым призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы армянская сторона соблюдала перемирие в Карабахе - ТВ
Помощник президента Азербайджана: Ракетный удар по Гяндже - это военно-политическая провокация руководства Армении
Турецкое исследовательское судно "Барбарос Хайреддин Паша" будет вести геологоразведку на востоке Средиземного моря до 9 ноября
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 542 млн манатов
Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Бельгии число новых случаев коронавируса выросло за неделю на 89%
Несколько десятков человек атаковали полицейский участок в предместье Парижа, пострадавших нет
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике