Впервые в РФ количество новых случаев COVID-19 за сутки превысило 13 тысяч - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 13 тыс. 634 новых случаев, умерли за сутки 149 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 13 тыс. 634 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3587 (26,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. Количества новых случаев заболевания в 13 тысяч в РФ не фиксирвалось за весь период.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4501 человек.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 244 человека были выписаны по выздоровлению, 35 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 298 тыс. 718 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 22 тыс. 597 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 020 тыс. 442 человека, в том числе 4 тыс. 240 были выписаны за последние сутки, - говорится в сообщении оперштаба.

По информации оперативного штаба, еще 528 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 419 - в Московской области, 272 - в Ростовской области, 262 - в Нижегородской области, 246 - Архангельской области, 209 - в Свердловской области, 203 - в Воронежской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО, 176 - в Красноярском крае, 170 - в Кемеровской области, 162 - в Алтайском крае, 160 - в Ульяновской области, по 159 - в Иркутской области и в Забайкальском крае, 157 - в Крыму, 154 в Ставропольском крае, по 151 - в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области, 148 - в Томской области, 145 - в Саратовской области, 144 - в Коми, 142 - в Оренбургской области, по 128 - в Пензенской области и в Якутии, 127 - в Самарской области, по 118 - в Новосибирской и Тюменской областях, 117 - в Ленинградской области, 112- в Удмуртии, 107 - в Республике Алтай, 105 - в Краснодарском крае и 103 - в Хабаровском крае. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.

Согласно данным оперштаба о смертности, 21 пациент скончался за сутки в Санкт-Петербурге, девять в Ростовской области, по шесть - в Московской области, по пять случаев зарегистрировано в Ульяновской и Свердловской областях.

По четыре летальных исхода зарегистрировано в Краснодарском крае, Удмуртии, Нижегородской и Новосибирской областях, Дагестане, Алтайском, Красноярском и Пермском краях, Нижегородской области. В остальных регионах количество летальных исходов не превысило одного - трех случаев, или не было зафиксировано.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 50, 7 млн. тестов на COVID-19, из них 476 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 261 тыс. 921 человек.