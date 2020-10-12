Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 09:00 понедельника зафиксировано 37 млн 408 тыс. 593 случая заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 302 тыс. 668, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По информации университета, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру понедельника до 1 млн 75 тыс. 942 против 1 млн 71 тыс. 388 на утро воскресенья, излечились более 25,7 млн.
В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.
Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 млн 762 тыс. 546 инфицированных, 214 тыс. 768 случаев летального исхода и более 3 млн излечившихся.
На втором месте по числу заболевших остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро понедельника зафиксировано 7 млн 120 тыс. 538 заболевших при 109 тыс. 150 смертельных случаях и 6,1 млн поправившихся.
В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 94 тыс.979 человек, скончались 150 тыс. 488, вылечены более 4,5 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 138,7 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умер 663 человек, Индии - 79, Бразилии - 707.
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