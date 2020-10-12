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Дальнее зарубежье 12.10.2020 20:03

Правительство Израиля проголосовало за передачу соглашения с ОАЭ в Кнессет

Правительство Израиля единогласно проголосовало за передачу на рассмотрение и утверждение в Кнессет соглашения о нормализации связей с ОАЭ, голосование по нему запланировано на четверг, сообщает газета в понедельник The Times of Israel.

"В ходе еженедельной встречи правительства израильские министры единогласно проголосовали за то, чтобы представить мирный договор на голосование в Кнессет. Ожидается, что Кнессет обсудит и проголосует по "Договору о мире, дипломатическим отношениям и всеобъемлющей нормализации между ОАЭ и Израилем" в четверг", - пишет издание.

Кроме того, издание со ссылкой на заявление канцелярии премьера сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник в телефонном разговоре с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном выразил уверенность, что Кнессет "оперативно" ратифицирует соглашение.

Кроме того, они договорились в ближайшее время провести встречу.

В сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипотношений. В соответствии с соглашением о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем израильские власти приостанавливают реализацию плана аннексии части территории Западного берега реки Иордан как минимум на четыре года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, СОГЛАШЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]