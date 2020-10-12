Fitch ожидает улучшения рентабельности банков Грузии во II полугодии 2020г и в 2021г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что банковский сектор Грузии, который оказался подвержен повышенным рискам пандемии COVID-19, улучшит свою рентабельность, предположительно, во втором полугодии текущего года и в 2021 году.
Как говорится в сообщении агентства, финансовые показатели банковского сектора Грузии оказались довольно чувствительны к негативным последствиям пандемии, что отразилось на доходности наиболее уязвимых кредитов.
По оценкам аналитиков Fitch, в соответствии с инструкциями Национального банка Грузии, в первом квартале 2020 года банки в основном создали резервы на возможные потери по ссудам на сумму 1,1 млрд лари (что составляет около 3% кредитов сектора на конец первого квартала) против возможного ухудшения качества активов в результате пандемии.
При этом отмечается, что, исходя из более низких доходов, это привело к убыткам банковского сектора в 0,5 млрд лари по итогам первой половины текущего года, что соответствовало среднегодовому снижению рентабельности собственного капитала на 18%.
Fitch ссылается на данные Нацбанка Грузии, согласно которым, на конец первого полугодия 2020 года неработающие кредиты сектора составляли 5,5% их общего объема. Коэффициент достаточности капитала первого уровня снизился до 12,8% с 14,6% на конец 2019 года, но из-за смягчения нормативных требований запасы выше пониженных минимальных уровней оставались комфортными.
"Мы полагаем, что рентабельность банков до отчислений под обесценение, вероятно, улучшится во второй половине 2020 года и в 2021 году, поскольку комиссионные доходы уже начали восстанавливаться на фоне улучшения экономической активности, а маржа увеличится, что будет поддерживаться более низкими затратами на финансирование и более активным кредитованием, в частности, для более высокодоходных сегментов, таких, как микро-, малые и средние предприятия", - считают аналитики агентства.
В сообщении говорится, что в начале кризиса в сфере здравоохранения грузинские банки предложили заемщикам из проблемных секторов экономики реструктуризацию кредитов и льготные периоды их погашения, а также трехмесячные платежные отсрочки.
"Эти меры, наряду с прямой поддержкой государства, помогли облегчить давление на платежеспособность заемщиков. Мы считаем, что доходность этих кредитов будет ключом к будущей платежеспособности банков", - заявляют аналитики Fitch.
Агентство приводит действующие на настоящее время долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) семи грузинских банков: TBC-банка (на уровне "ВВ-"), Банка Грузии ("ВВ-"), Liberty Bank ("В+"), Прокредитбанка-Грузия ("ВВ+"), Базисбанка ("В+"), Terabank ("В+") Halyk Bank Georgia ("ВВ"), прогноз рейтингов всех банков - "негативный".
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