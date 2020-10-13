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Дальнее зарубежье 13.10.2020 20:04

Варшава может наложить вето на бюджет ЕС, заявляет вице-премьер Польши

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава может использовать право вето во время обсуждения бюджета ЕС и фонда восстановления пострадавшей от последствий COVID-19 экономики.

"Будет вето", - сказал Качиньский, слова которого приводят во вторник европейские СМИ.

По его словам, "если (со стороны ЕС - ИФ) продолжатся угрозы и шантаж, то мы будем решительно отстаивать жизненно важные интересы Польши".

Ранее этой осенью в ЕС раскритиковали Польшу и Венгрию за несоответствие демократическим стандартам. В частности, в Брюсселе усмотрели со стороны Варшавы стремление ограничить независимость польской судебной системы.

Польские власти же утверждают, что реформируют судебную систему не для того, чтобы лишить ее независимости, а чтобы оградить от коррупции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, БЮДЖЕТ, ВЕТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]