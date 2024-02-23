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Дальнее зарубежье 23.02.2024 18:14

Еврокомиссия намерена разблокировать Польше 137 млрд евро из фондов ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу объявила о планах разблокировки 137 млрд евро для Польши.

"У меня есть хорошие новости: на следующей неделе Европейская комиссия примет два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Эти решения позволят высвободить для Польши до 137 млрд евро. Речь идет о средствах из фондов сплочения и средствах по плану "Следующее поколение ЕС", - приводит польский телеканал Polsat слова фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Разблокировку этих средств в Европейской комиссии связывали с необходимостью реформ в сфере верховенства права в Польше, реализацию которых Брюссель счел эффективной.

"Это важный день для всех нас, - сказал в свою очередь Туск. - С первых дней пребывания в должности премьера цель состояла, в том числе, и в восстановлении верховенства права и демократических стандартов".

По словам польского премьера, размороженные средства будут направлены на поддержку мелких и средних сельхозпроизводителей.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, ФОНДЫ, РАЗБЛОКИРОВАНИЕ


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