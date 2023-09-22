ЕК сочла неудовлетворительным ответ Польши на запрос о подозрениях в визовом мошенничестве

Ответ Польши на запрос Еврокомиссии (ЕК) о подозрениях в мошенничестве и коррупции при выдаче тысяч шенгенских виз нелегальным мигрантам нельзя считать удовлетворительным, заявила официальный представитель ЕК Анитта Хипер.

"Мы получили письмо от польских властей и считаем, что в нем нет удовлетворительных ответов на все поставленные комиссаром (членом ЕК по внутренним делам Ильвой Йохансон - ИФ) вопросы. Нам по-прежнему нужны эти ответы к 3 октября, как об этом просила комиссия. И мы снова обратимся к польским властям, чтобы иметь уверенность, что получим в нужный срок эти ответы", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она воздержалась от изложения подробностей письма Йохансон, сообщив, что в нем содержится просьба дать конкретные ответы и прояснения относительно вызывающих обеспокоенность аспектов, в частности, таких как число выданных виз и консульств, замешанных в этой ситуации.

Еврокомиссия обратилась 20 сентября к Польше с просьбой дать разъяснения по скандалу, связанному с предполагаемой продажей тысяч шенгенских виз, по которым нелегальные мигранты попадали в Германию.

Представитель МВД Германии подтвердил, что германский министр внутренних дел Нэнси Фезер накануне провела телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Каминьским. "Во время разговора Нэнси Фезер подчеркнула, что правительство Германии ждет от властей Польши быстрого и полного разъяснения ситуации с обвинениями в возможном мошенничестве с выдачей виз в Польше", - заявил представитель МВД.

Скандал разразился на прошлой неделе, когда несколько польских СМИ сообщили, что МИД Польши вовлечен в схему нелегальной выдачи за взятки виз гражданам Ближнего Востока и Африки.

Власти Польши заявили, что начали расследование и признали, что нарушения совершались, однако не в таких количествах, как написали польские СМИ.