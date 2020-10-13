Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов в Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов в Баку Паулин Эйземан.

«Министр на встрече отметил важность развития двусторонних экономических связей и полного использования имеющегося потенциала. Кроме этого, Азербайджан заинтересован в продолжении межмидовских консультаций», - говорится в сообщении МИД.

Байрамов также проинформировал Эйземан о военных провокациях ВС Армении, которые обстреливают населенные пункты Азербайджана.

Эйземан, в свою очередь, отметила, что Нидерланды озабочены эскалацией напряженности в регионе и Амстердам призывает к прекращению боевых действий.

А.Ахмедова