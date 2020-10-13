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Внешняя политика 13.10.2020 19:50

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов в Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов в Баку Паулин Эйземан.

«Министр на встрече отметил важность развития двусторонних экономических связей и полного использования имеющегося потенциала. Кроме этого, Азербайджан заинтересован в продолжении межмидовских консультаций», - говорится в сообщении МИД.

Байрамов также проинформировал Эйземан о военных провокациях ВС Армении, которые обстреливают населенные пункты Азербайджана.

Эйземан, в свою очередь, отметила, что Нидерланды озабочены эскалацией напряженности в регионе и Амстердам призывает к прекращению боевых действий.

А.Ахмедова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, НИДЕРЛАНДЫ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]