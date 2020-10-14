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Здравоохранение 14.10.2020 16:21

В мире число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать - глава Института Роберта Коха

Число заболевших коронавирусом к зиме будет нарастать, нужно предотвратить это и быть бдительными, заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"Цифры заболевших COVID-19 зимой будут нарастать, мы хотели бы предотвратить это", - сказал Вилер журналистам в Берлине в среду.

По его словам, в холодное время года традиционный грипп будет распространяться наряду с коронавирусом, что создаст дополнительные сложности. Германия уже запаслась вакцинами от гриппа.

По данным института, в Германии насчитывается 334 585 заболевших коронавирусом, рост числа заболеваний увеличился - за последние сутки было зарегистрировано 5132 новых заболевших, этот показатель стал расти с окончанием лета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]