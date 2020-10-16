Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре рухнул в 3,5 раза из-за COVID-19

Турпоток в Азербайджан в январе-сентябре 2020 года составил 686,3 тыс. человек, что в 3,5 раза ниже показателя 9 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.
За текущий период 28,1% посетителей составили туристы из РФ, 24,9% - Грузии, 18,1% - Турции, 8,3% - Ирана, 2,1% - Украины, 1,8% - Индии, 1,7% - Саудовской Аравии, 1,2% -ОАЭ, по 1,1% - Туркменистана, Казахстана и Пакистана, по 1% - Кувейта, 0,9% - Великобритании, по 0,7% - Ирака, Узбекистана и Беларуси, 0,6% - Израиля, 5,8% - других стран, 0,1% - лица без гражданства.
Из общего числа посетивших страну 78,9% - мужчины, 21,3% - женщины.
Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 9 месяцев сократился в 5,5 раза - до 20,1 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 4,6 раза, до 94,6 тыс. человек.
В отчетный период 69% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 28,7% - воздушным транспортом, 2,3% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-сентябрь текущего года сократилось в 3,9 раза - до 1 млн 73,4 тыс. человек. При этом 30,9% выезжали в Иран, 27,7% - Грузию, 19,5% - Россию, 13,2% - Турцию.
"76,7% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 20,8% - воздушным транспортом, 2,5% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.
Б.Рустамбеков
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