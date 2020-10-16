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Здравоохранение 16.10.2020 23:30

В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии

В Италии зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVUD-19 суточный прирост заражений - более 10 тыс., сообщил итальянский минздрав.

Так, за последние 24 часа выявили 10 тыс. 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя в четверг (8804).

По данным минздрава, в стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов людей с коронавирусом, что почти на 30 ниже вчерашнего показателя.

Таким образом, всего в стране за время пандемии диагностировали свыше 391 тыс. инфицированных, более 36 тыс. заразившихся скончались.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно увеличивается. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.

Италия была первой страной в Европе, пострадавшей от коронавируса. По числу летальных исходов инфицированных она стоит на втором мете среди европейских стран после Великобритании.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]