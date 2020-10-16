В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии

В Италии зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVUD-19 суточный прирост заражений - более 10 тыс., сообщил итальянский минздрав.

Так, за последние 24 часа выявили 10 тыс. 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя в четверг (8804).

По данным минздрава, в стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов людей с коронавирусом, что почти на 30 ниже вчерашнего показателя.

Таким образом, всего в стране за время пандемии диагностировали свыше 391 тыс. инфицированных, более 36 тыс. заразившихся скончались.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно увеличивается. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.

Италия была первой страной в Европе, пострадавшей от коронавируса. По числу летальных исходов инфицированных она стоит на втором мете среди европейских стран после Великобритании.