Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.83 -0.05 Brent 42.62 -0.31

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.10.2020 09:17

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 млн 348 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 448 тыс. 822 заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро вторника (9:00) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 117 тыс. 572 человек против 1 млн 112 тыс. 599 на утро понедельника, излечились 27 млн. 628 тыс.198 человек.

В число стран с 5 млн и более подтвержденных заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 212 тыс. 981 заражение коронавирусом, 220 тыс. 119 летальных исходов. Более 3,2 млн человек в США излечились от коронавируса.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 7 млн 550 тыс. 273 заболевших COVID-19 при 114тыс. 610 смертельных случаях и 6,6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных составило 5 млн 250 тыс.727 человек, умерли 154 тыс. 176, вылечены 4,5 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38,8млн - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 млн, число жертв - 1 млн 70 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,4 млн, число жертв - 1 млн 60 тыс. - университет Хопкинса Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 43 тыс., инфицированных - более 35,4 млн человек - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]