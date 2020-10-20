ПВО Азербайджана уничтожили еще один армянский беспилотник – Минобороны

Силы противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении летевший в сторону Геранбойского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«20 октября в 19.30 по бакинскому времени ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА ВС Армении летевший в сторону села Тапгарагойунлу Геранбойского района Азербайджана», - отмечается в сообщении министерства.
Это уже второй беспилотник ВС Армении уничтоженный в вечерние часы 20 октября.
Б.Рустамбеков
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