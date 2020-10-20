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Карабахский конфликт 20.10.2020 19:54

ПВО Азербайджана уничтожили еще один армянский беспилотник – Минобороны

Силы противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении летевший в сторону Геранбойского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«20 октября в 19.30 по бакинскому времени ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА ВС Армении летевший в сторону села Тапгарагойунлу Геранбойского района Азербайджана», - отмечается в сообщении министерства.

Это уже второй беспилотник ВС Армении уничтоженный в вечерние часы 20 октября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, БПЛА, ГЕРАНБОЙ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]