ПВО Азербайджана уничтожили еще один армянский беспилотник – Минобороны

Силы противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении летевший в сторону Геранбойского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«20 октября в 19.30 по бакинскому времени ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА ВС Армении летевший в сторону села Тапгарагойунлу Геранбойского района Азербайджана», - отмечается в сообщении министерства.

Это уже второй беспилотник ВС Армении уничтоженный в вечерние часы 20 октября.

Б.Рустамбеков