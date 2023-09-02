Азербайджанские военные перехватили ударный БПЛА ВС Армении

Подразделения Азербайджанской Армии перехватили в направлении Кельбаджарского района ударный БПЛА ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана. "Днем 2 сентября подразделения Азербайджанской Армии, расположенные в направлении Кельбаджарского района, обнаружили ударный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Армении", - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии вовремя обнаруженное БПЛА было обезврежено и перххвачено с помощью специальных средств, не долетев до цели". В.Алиев

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