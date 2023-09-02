Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении станции управления БПЛА ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении станции управления БПЛА, принадлежащего вооруженным силам Армении. "Утром 2 сентября была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии в Шахбузском и Кяльбаджарском направлениях", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что данная станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям нашей Армии, расположенным в различных направлениях. В.Алиев

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