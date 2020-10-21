Азербайджанские военные уничтожили в Карабахе еще три БПЛА ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении в среду еще трех беспилотников ВС Армении.

«21 октября с 12:55 до 13:30 подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили еще три тактических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении. Два БПЛА были уничтожены на Физулинском, еще один на Тертерском направлениях фронта», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении одного армянского беспилотника в среду днем в Физулинском направлении фронта.

Б.Рустамбеков