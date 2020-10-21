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Карабахский конфликт 21.10.2020 16:30

Азербайджанские военные уничтожили в Карабахе еще три БПЛА ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении в среду еще трех беспилотников ВС Армении.

«21 октября с 12:55 до 13:30 подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили еще три тактических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении. Два БПЛА были уничтожены на Физулинском, еще один на Тертерском направлениях фронта», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении одного армянского беспилотника в среду днем в Физулинском направлении фронта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, БПЛА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]