Большинство жителей США считают Байдена победителем финальных президентских дебатов - опросы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лучше показал себя в ходе выступления на финальном раунде дебатов, чем действующий глава США Дональд Трамп, свидетельствуют данные первых опросов общественного мнения.

Так, по данным результатов опроса, проведенного компаний SSRS по заказу телеканала CNN, 53% зрителей дебатов считают, что Байден победил Трампа в словесном поединке в то время, как 39% считают выступление Трампа более удачным, чем выступление оппонента.

Кроме того, большинство опрошенных - 73% - посчитали, что критика Байдена в отношении Трампа была честной в то время, как только 50% назвали критику Трампа в отношении Байдена справедливой.

Больше половины зрителей дебатов (55%) заявили, что выступление Трампа вызвало опасения относительно того, как он будет справляться с обязанностями на посту президента.

Зрители прошедших дебатов также отдают предпочтение политике Байдена в отношении экономики страны, борьбы с пандемией коронавируса, решений проблем климатических изменений и расового неравенства.

Еще один опрос по итогам дебатов провела компания Data for Progress. По результатам этого опроса, 52% респондентов считают Байдена победителем дебатов, 41% ответили в пользу Трампа.

При этом, 7% опрошенных пока не определились с тем, выступлению кого они отдают предпочтение.

Опрос также провела компания YouGov, его результаты показатели наибольший разрыв между кандидатами в президенты США. Так, 54% процента опрошенных зрителей заявили, что на дебатах Байден выступил лучше, чем Трамп, 35% респондентов ответили в пользу действующего президента США.

В то же время 46% опрошенных считают, что финальные дебаты в целом прошли удачно в то время, как 43% выразили противоположное мнение.

Согласно данным интернет-портала FiveThirtyEight, по состоянию на 21 октября Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения в общей сложности на 9,9 процентных пунктов.

В то же время сам Трамп в пятницу опубликовал ряд результатов опросов общественного мнения, согласно котором абсолютное большинство зрителей считает победителем его, а не Байдена.

Так, Трамп ссылается на опрос веб-сайта The Daily Wire, по данным результатов которого Трамп заручился поддержкой 95% зрителей дебатов в то время, как за Байдена проголосовали всего 4%.

Президент поделился результатами опроса медиакомпании The Blaze, в котором за него проголосовали 96% избирателей. Кроме того, по результатам опроса газеты Las Vegas Review-Journal, 92% жителей США считают Трампа победителем финального раунда президентских дебатов.

В четверг Трамп и Байден встретились на втором и заключительном раунде президентских дебатов в Нэшвилле (штат Тэннесси). Дебаты продлились около 90 минут. В ходе дебатов поднимались ряд вопросов, в частности, реагирование на пандемию коронавируса COVID-19, проблемы изменения климата, иммиграции, расового неравенства, вмешательства в американские выборы.

Заключительные дебаты прошли более спокойно, чем первый раунд, соперники практически не перебивали друг друга во многом благодаря отключавшимся микрофонам, которые позволяли каждому кандидату говорить без перерыва в течение двух минут на каждую из шести тем. Тем не менее, Трамп и Байден не преминули обменяться взаимными обвинениями.