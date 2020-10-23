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Здравоохранение 23.10.2020 20:16

Европейские медики оценивают ситуацию с COVID-19 как крайне тревожную

Уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в 23 странах ЕС, а также в Великобритании представляет собой предмет для "серьезного беспокойства", говорится в заявлении директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреи Аммон.

"Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19... являет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, причем в большинстве стран (региона - ИФ) наличествует крайне тревожная эпидемиологическая ситуация", - приводят западные СМИ выдержки из ее заявления.

Так, в категорию стран с тревожной обстановкой попали все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.

Накануне сообщалось, что во Франции и Испании суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достиг самых высоких показателей за время пандемии - 41,6 тыс. и почти 21 тыс. случаев соответственно. В пятницу стало известно, что новый рекорд был побит в Польше - 13 362 выявленных за сутки случаев коронавируса.

Тем временем, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу объявил, что реальное количество случаев COVID-19 в Испании может превышать 3 млн: между тем, с начала пандемии в Испании выявили около 1,09 млн случаев коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]