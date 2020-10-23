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Карабахский конфликт 23.10.2020 23:12

Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о сбитом и упавшем на территорию Армении азербайджанском беспилотнике.

"Распространенная армянской стороной информация об азербайджанском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), якобы сбитом и упавшем на территории Армении, не соответствует действительности", - отмечает оборонное ведомство.

"Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией", - заявляет Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, БПЛА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]