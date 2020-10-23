Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о сбитом и упавшем на территорию Армении азербайджанском беспилотнике.

"Распространенная армянской стороной информация об азербайджанском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), якобы сбитом и упавшем на территории Армении, не соответствует действительности", - отмечает оборонное ведомство.

"Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией", - заявляет Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова