В Азербайджане за сутки зафиксировано 792 случая COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 792 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 49 тыс. 13, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 803 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще восемь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 664.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 51 человек (+220 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 7 тыс. 298 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11,353 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 281 тыс. 497 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков