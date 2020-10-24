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Здравоохранение 24.10.2020 15:38

В Азербайджане за сутки зафиксировано 792 случая COVID-19, 8 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 792 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 49 тыс. 13, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 803 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще восемь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 664.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 51 человек (+220 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 7 тыс. 298 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11,353 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 281 тыс. 497 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]