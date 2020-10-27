Запасы золота на оккупированных территориях Азербайджана оцениваются в $8 млрд – глава ЦАЭРК

Запасы золотоносных месторождений на оккупированных территориях Азербайджана в Карабахе оцениваются на сумму $8 млрд, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы.

«На наших оккупированных землях имеется 155 месторождений различных видов полезных ископаемых, из которых 6 месторождений - золотоносных, 5 - ртутных, 2 - цинковых, 2 - медных, а также месторождения полиметаллов, минеральных вод. Касательно одних только золотоносных месторождений, по предварительным оценкам их запасы составляют около 132,4 тонн, что на рынке оценивается в $8 млрд», - сказал Гасымлы во вторник на пресс-конференции.

По его словам, отдельное внимание после деоккупации будет уделяться сектору АПК, площадь пригодная для сельского хозяйства на оккупированных территориях составляет 240 тыс. га.

"Разработка месторождений минеральных вод помимо экспорта, создаст потенциал и для развития туристических рекреационных зон. По предварительным данным, после освобождения оккупированных территорий зона Келбеджар-Лачин и Нагорного Карабаха принесет доход азербайджанской экономике около $2 млрд», - отметил Гасымлы.

Х.Насирзаде