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Это интересно 27.10.2020 17:13

Запасы золота на оккупированных территориях Азербайджана оцениваются в $8 млрд – глава ЦАЭРК

Запасы золотоносных месторождений на оккупированных территориях Азербайджана в Карабахе оцениваются на сумму $8 млрд, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы.

«На наших оккупированных землях имеется 155 месторождений различных видов полезных ископаемых, из которых 6 месторождений - золотоносных, 5 - ртутных, 2 - цинковых, 2 - медных, а также месторождения полиметаллов, минеральных вод. Касательно одних только золотоносных месторождений, по предварительным оценкам их запасы составляют около 132,4 тонн, что на рынке оценивается в $8 млрд», - сказал Гасымлы во вторник на пресс-конференции.

По его словам, отдельное внимание после деоккупации будет уделяться сектору АПК, площадь пригодная для сельского хозяйства на оккупированных территориях составляет 240 тыс. га.

"Разработка месторождений минеральных вод помимо экспорта, создаст потенциал и для развития туристических рекреационных зон. По предварительным данным, после освобождения оккупированных территорий зона Келбеджар-Лачин и Нагорного Карабаха принесет доход азербайджанской экономике около $2 млрд», - отметил Гасымлы.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДЕОККУПАЦИЯ, РЕСУРСЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]