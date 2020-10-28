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Карабахский конфликт 28.10.2020 19:08

Азербайджан в будущем будет закупать вооружение с учетом итогов военных действий в Карабахе - Алиев

Азербайджан в будущем будет закупать военную технику, исходя из опыта нынешних боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я недавно проводил совещание с военными, и сказал, что наряду с успехами мы должны проанализировать и упущения. И уже в будущем, когда мы будем закупать военную технику исходить из опыта того, что нам было нужно, а что просто осталось на складах", - сказал Алиев в интервью агентствам "Интерфакс" и "Интерфакс-Азербайджан".

Касаясь арсенала ВС Азербайджана, глава государства подчеркнул, что он состоит не только из дронов.

"Арсенал азербайджанской армии состоит не только, конечно же, из дронов. У нас современные системы ПВО российского, израильского, белорусского производства, несколько систем ПВО - перекрестные - которые сбивают большую часть ракет, которые направляются с армянской территории. К сожалению, все мы сбить не можем. У нас бронетехника самая современная - модернизированные танки Т-72, самые современные танки Т-90, БМП, современная и очень дальнобойная артиллерия. Это и ракеты "Полонез", "LORA", "Extra", "Kasirga" и так далее. Мы не подходили к вооружению нашей армии однобоко. Но современные методы ведения войны, конечно, отличаются от тех, что были в 90-ых годах, поэтому беспилотная авиация является важным фактором нашей боеспособности, тем более с учетом вот таких укрепрайонов (в противника - ИФ)", отметил он.

Президент подчеркнул, что беспилотная авиация, в том числе турецкие и израильские дроны, очень помогли ВС Азербайджана в уничтожении военной техники противника".

"Посредством БПЛА мы уничтожили ЗРК С-300, минимум 6. Плюс, современные БПЛА помимо того, что сами наносят удар, сами проводят разведку, они еще координируют артиллерии, которая потом наносит удар. Поэтому это важный фактор нашего успеха. Но, как я говорил, земли освобождает азербайджанский солдат и офицер, водружая флаг. Поэтому это все наше достояние, и неслучайно азербайджанская армия считается одной из самых боеспособных", - заявил Алиев.

A.Aзизов

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Тэги: АЛИЕВ, БПЛА, ВООРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]