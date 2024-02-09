Алиев наблюдал за полетами ударных БПЛА «Акынджи», принятых на вооружение Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его сын Гейдар Алиев 9 февраля посетили военные объекты ВВС Азербайджана и наблюдали за полетом принятых на вооружение турецких ударных БПЛА "Акынджи".
Об этом сообщает сайт президента Азербайджана.
В частности, Алиев ознакомился с условиями, созданными в Академии БПЛА.
«Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар проинформировали главу государства об условиях, созданных в академии, и беспилотных летательных аппаратах. Отмечено, что здесь созданы все условия для подготовки военнослужащих. Академия оснащена всеми видами необходимой техники и оборудования, отвечающих современным стандартам», - подчеркивается в информации.
Затем Алиев прибыл на взлетно-посадочную полосу для различных типов БПЛА на военном объекте. «Прибыв в пункт управления после наблюдения за взлетом ударного БПЛА «Акынджи», президент Ильхам Алиев осуществил практическое управление БПЛА. Понаблюдав за приземлением БПЛА, президент расписался на память на летательном средстве», - указывается в информации.
Глава государства также осмотрел ангарные комплексы. Ангары предназначены для хранения различных типов беспилотных летательных аппаратов, а также принятых на вооружение ударных БПЛА «Акынджи» и других авиационно-технических средств. Здесь Алиев ознакомился с ударным БПЛА «Акынджи» и авиабомбами.
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