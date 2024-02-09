Азербайджан принял на вооружение ударные БПЛА «Акынджи»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его сын Гейдар Алиев 9 февраля посетили военные объекты ВВС Азербайджана и наблюдали за полетом принятых на вооружение турецких ударных БПЛА «Акынджи». Об этом сообщает сайт президента Азербайджана. Отдел новостей

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