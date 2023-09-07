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Внешняя политика 07.09.2023 15:27

Азербайджан вскоре начнет строительство городка в турецком Кахраманмараше -Алиев

Азербайджан планирует в ближайшее время начать работы по строительству городка в городе Кахраманмараш (Турция), разрушенном в результате сильного землетрясения в феврале текущего года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такое заявление Алиев сделал в четверг, принимая в Баку участников 2-ой встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и международных учений «Баку-2023»

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить соболезнования братской Турции, помянув память погибших в результате страшного землетрясения. Как известно, Азербайджан с первых часов и минут предпринял усилия в связи с этим страшным землетрясением. В настоящее время определяются окончательные параметры городка, который будет построен Азербайджаном в городе Кахраманмараш, и в ближайшее время мы начнем строительство», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт президента.

Глава государства также коснулся деятельности ОТГ, отметив, что к настоящему времени Организация заняла достойное место в мировом масштабе.

«Однако, мы должны и впредь активно работать, чтобы наши возможности влияния были еще шире. Здесь, конечно, и взаимопомощь, и в то же время укрепление экономических связей, постоянная координация и проведений консультаций в политической плоскости, взаимопомощь в сфере безопасности - то есть все это важные факторы, которые еще больше укрепят наше единство. Уверен, что позиции и роль нашей организации в мире в ближайшем будущем еще больше возрастут», - подчеркнул Алиев.

Он также отметил, что в настоящее время идет серьезная подготовка к проведению в ноябре 10-го саммита глав государств ОТГ.

«Насколько мне известно, на заседании также предусмотрена подготовка соглашения о взаимной помощи. В этом имеется большая необходимость, потому что все мы хорошо знаем, что в последнее время в нашем регионе и мире, в целом, резко возросло количество чрезвычайных ситуаций. Тому есть много причин. Однако, факт заключается в том, что сегодня невиданные наводнения, землетрясения, пожары стали обычным явлением», - сказал глава государства.

В настоящее время пять стран (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан) являются полноправными членами ОТГ. Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателя в организации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ГОРОДОК, СТРОИТЕЛЬСТВО


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