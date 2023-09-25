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ТЭК 25.09.2023 16:59

Поставки «зеленой энергии» из Нахчывана в Турцию в будущем могут составить минимум 1 тыс. МВт в год - Алиев

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заложили фундамент газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

По итогам переговоров в Нахчыване в понедельник Алиев и Эрдоган также подписали соответствующий документ.

«Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван позволит еще более укрепить энергетическую безопасность Нахчывана», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы.

По его словам, Нахчыван в течение 15 лет оставался без газа из-за действий Армении. «В 2005 году в рамках договоренностей (по свопу – ИФ) с Ираном началась подача газа в Нахчыван. Ыгдыр-Нахчыван – это новая ветка для подачи газа», - отметил он.

Алиев считает, что Баку и Анкара имеют большой потенциал для сотрудничества в энергетике. «Через несколько дней (29 сентября - ИФ) в Нахчыване пройдет Азербайджано-Турецкий энергетический форум. В Нахчыване у нас есть большие планы по строительству солнечных электростанций (СЭС). Если все эти планы будут реализованы, то Нахчыван превратится в зону «зеленой энергии» и в будущем минимум 1 тыс. МВт «зеленой энергии» можно будет экспортировать из Нахчывана в Турцию», - добавил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Баку и Анкара наращивают взаимный товарооборот. «По итогам 2022 года товарооборот превысил $6 млрд, за 7 месяцев рост составил 40%. Наша цель – выйти на уровень товарооборота в $15 млрд в год, и я уверен, что в будущем мы достигнем его», - сказал глава государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, НАХЧЫВАН, ЭНЕРГЕТИКА, ТУРЦИЯ


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