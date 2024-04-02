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Внешняя политика 02.04.2024 16:55

Азербайджан планирует расширять сотрудничество с Турцией в сфере оборонпрома - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник делегацию во главе с председателем комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халюком Гёргюном.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера, в состав турецкой делегации входят генеральный директор компании «Aselsan» Ахмет Акйол, гендиректор «Asfat» Бехчет Караташ, гендиректор «Havelsan» Мехмет Акиф Наджар, гендиректор компании «Машиностроительная и химическая промышленность» Ильхами Келеш, президент компании «REPKON Grup» Ибрагим Кюлекчи, гендиректор «Roketsan» Мурат Икинджи, гендиректор компании «Оборонные технологии и инжиниринг» Озгюр Гюлерюз, гендиректор компании «Турецкая аэрокосмическая промышленность – TUSAŞ» Темел Котил.

«На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в военной сфере и в области оборонной промышленности, подчеркнуто, что визит делегации во главе с Халюком Гёргюном в нашу страну внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества», - отмечается в информации.

Алиев с удовлетворением отметил, что продукция военно-промышленного комплекса Турции уже известна на мировом уровне благодаря своему качеству и эффективности.

Глава государства также подчеркнул, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги по развитию оборонной промышленности. По его словам, с этой точки зрения визит делегации ведущих турецких компаний в Азербайджан создает хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества.

Гёргюн, в свою очередь, отметил, что в состав делегации входят руководители влиятельных компаний, составляющих основу турецкой оборонной промышленности. Он сообщил Алиеву о подписании в рамках визита меморандумов о взаимопонимании между турецкими компаниями и предприятиями оборонной промышленности Азербайджана относительно совместной деятельности по ряду направлений.

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, КОМПАНИИ


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