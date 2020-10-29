ВОЗ отмечает новый скачок распространения COVID-19 в мире

Количество выявленных за сутки новых случаев заражений COVID-19 по всему миру за последние сутки вновь резко возросло и составило 404 159, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения.

По сравнению с предыдущим днем число зараженных за сутки возросло почти на 40 тыс. человек.

Тем не менее, число новых заражений пока не побило антирекорд в 468 409 случаев, установленный 24 октября.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 44 млн инфицированных, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Эксперты полагают, что коронавирусом, вероятно, в мире переболело больше людей, чем выявлено. Они считают, что большинство людей перенесли COVID-19 в очень легкой форме.