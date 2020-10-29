Образовательные заведения в Азербайджане переходят на дистанционный режим обучения - Кабмин

Правительство Азербайджана приняло решение о переводе образовательных заведений на дистанционный режим обучения.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана, со 2 ноября до 1 декабря 2020 года в условиях специального карантинного режима, образовательные заведения переходят на дистанционный режим обучения.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Азербайджана продлил срок действия на территории страны специального карантинного режима до 06:00 1 декабря.

Б.Рустамбеков