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СНГ 31.10.2020 19:43

Либертарианцам отказали в пикетировании посольства Белоруссии в Москве 1 ноября

Столичные власти отказали представителям незарегистрированной Либертарианской партии России в проведении пикета у здания посольства Белоруссии 1 ноября из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе партии.

"Заявление было подано с соблюдением всех норм и правил, однако мэрия отказала в согласовании (проведения пикетов у посольства Белоруссии - ИФ), сославшись на эпидемиологическую обстановку в городе", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованной в телеграм-канале партии в субботу.

Официальным комментарием столичной мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, 27 октября активисты незарегистрированной Либертарианской партии России подали уведомление в префектуру ЦАО Москвы на проведение 1 ноября пикета у здания посольства Белоруссии. Планировалось, что в пикете примут участие 25 человек.

Представители партии были намерены выступить против насилия в отношении демонстрантов со стороны силовых структур Белоруссии. В обращении к столичным властям либертарианцы указывали, что во время пикета участники будут соблюдать санитарные меры против коронавируса.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПИКЕТ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]