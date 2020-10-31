Либертарианцам отказали в пикетировании посольства Белоруссии в Москве 1 ноября

Столичные власти отказали представителям незарегистрированной Либертарианской партии России в проведении пикета у здания посольства Белоруссии 1 ноября из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе партии.
"Заявление было подано с соблюдением всех норм и правил, однако мэрия отказала в согласовании (проведения пикетов у посольства Белоруссии - ИФ), сославшись на эпидемиологическую обстановку в городе", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованной в телеграм-канале партии в субботу.
Официальным комментарием столичной мэрии "Интерфакс" пока не располагает.
Как сообщалось, 27 октября активисты незарегистрированной Либертарианской партии России подали уведомление в префектуру ЦАО Москвы на проведение 1 ноября пикета у здания посольства Белоруссии. Планировалось, что в пикете примут участие 25 человек.
Представители партии были намерены выступить против насилия в отношении демонстрантов со стороны силовых структур Белоруссии. В обращении к столичным властям либертарианцы указывали, что во время пикета участники будут соблюдать санитарные меры против коронавируса.
ВС Азербайджана уничтожили армянскую разведывательно-диверсионную группу - Минобороны
Число погибших мирных граждан Азербайджана в результате армянских обстрелов достигло 91 - Генпрокуратура
ВС Армении в субботу выпустили более 300 снарядов по населенным пунктам Азербайджана
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
Southwestern Energy в III кв. показала $593 млн убытка из-за списаний $361 млн и потерь по деривативам
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19, 12 человек скончались
В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса
Половина рабочих мест в туризме находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19 - WTTC
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение