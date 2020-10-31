Либертарианцам отказали в пикетировании посольства Белоруссии в Москве 1 ноября

Столичные власти отказали представителям незарегистрированной Либертарианской партии России в проведении пикета у здания посольства Белоруссии 1 ноября из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе партии.

"Заявление было подано с соблюдением всех норм и правил, однако мэрия отказала в согласовании (проведения пикетов у посольства Белоруссии - ИФ), сославшись на эпидемиологическую обстановку в городе", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованной в телеграм-канале партии в субботу.

Официальным комментарием столичной мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, 27 октября активисты незарегистрированной Либертарианской партии России подали уведомление в префектуру ЦАО Москвы на проведение 1 ноября пикета у здания посольства Белоруссии. Планировалось, что в пикете примут участие 25 человек.

Представители партии были намерены выступить против насилия в отношении демонстрантов со стороны силовых структур Белоруссии. В обращении к столичным властям либертарианцы указывали, что во время пикета участники будут соблюдать санитарные меры против коронавируса.