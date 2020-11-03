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Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов

Действующий президент США Дональд Трамп по результатам опросов обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей, сообщает портал Real Clear Politics.

По данным сайта, у Трампа 47,4% голосов в Огайо, у Байдена - 46%. В Северной Каролине ситуация похожая - 47,8% у Трампа и 47,2% у Байдена. Почти одинаково голоса распределились в Джорджии - 47, 8% в пользу Трампа против 47,6% за Байдена. Наибольший перевес у действующего президента в Айове - 47,2% против 45,8%.

Однако в среднем, согласно данным опросов в масштабе страны, Байден лидирует на 6,8% по популярности среди избирателей.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]