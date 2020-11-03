Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов

Действующий президент США Дональд Трамп по результатам опросов обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей, сообщает портал Real Clear Politics.
По данным сайта, у Трампа 47,4% голосов в Огайо, у Байдена - 46%. В Северной Каролине ситуация похожая - 47,8% у Трампа и 47,2% у Байдена. Почти одинаково голоса распределились в Джорджии - 47, 8% в пользу Трампа против 47,6% за Байдена. Наибольший перевес у действующего президента в Айове - 47,2% против 45,8%.
Однако в среднем, согласно данным опросов в масштабе страны, Байден лидирует на 6,8% по популярности среди избирателей.
Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
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