Пограничники пресекли ввоз около 4 кг героина в Азербайджан из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла ввоз в страну большой партии наркотиков из Ирана, сообщает ГПС.
«На служебной территории пограничной заставы «Лянкаран» Астаринского района пограничным нарядом был замечен нарушитель границы, двигающийся с территории Ирана в Азербайджан. Не подчинившись приказу «стоять», нарушитель, выбросив имеющийся при себе сверток, вернулся на территорию Ирана. В свертке обнаружено 3,853 кг героина и 762 таблетки метадон-40», - отмечается в сообщении ГПС.
«В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий задержаны два гражданина Азербайджана жители Астаринского района Искандер Искандеров (1986 года рождения) и Эльнур Искандеров (1987 года рождения), которые находились недалеко от места события и пытались скрыться на автомобиле марки «Мерседес». Задержанные признались, что прибыли для того чтобы забрать наркотики», - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело.
Б.Рустамбеков
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