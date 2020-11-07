20 тыс. человек без масок проводят демонстрацию в Лейпциге

Тысячи человек собрались в субботу в Лейпциге на демонстрацию против ограничительных мер в связи с коронавирусом. Как сообщила управа города в "Твиттере", из-за многочисленных нарушений правил полиция объявила демонстрацию завершенной.
По данным телерадиокомпании MDR, в городе в субботу проводится 27 уличных акций, в том числе одна демонстрация неонацистов. Самая крупная - численностью в 20 тысяч человек - прошла на площади Аугустусплатц, в центре города. Сообщается, что полицейские оценивают ситуацию как сложную - людей очень много, они не соблюдают правила дистанции и не носят масок, расходятся медленно и неохотно. По громкоговорителям людей просят надевать маски.
По данным института Роберта Коха, на 24 октября в Германии было зарегистрировано 14 тыс. 345 новых случаев коронавируса, 31 октября - 19 тыс. 59, что означало рост за неделю на 30%. По данным на 7 ноября, число новых случаев заражения составило 23 тыс. 399, это очередной антирекорд, но кривая роста после введения новых ограничительных мер, тем не менее, пошла вниз - рост по сравнению с 31 октября составил 23%.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта - Кремль
Азербайджанские военные уничтожили военную колонну армянских ВС по дороге в Ханкенди - Минобороны Азербайджана
Число погибших школьников в результате ракетно-артиллерийских обстрелов армянских ВС увеличилось до 10 - Минобразования
Трейдеры впервые в истории Украины начали реэкспорт газа
Китай в сентябре увеличил импорт газа на 16% год к году, цена восстановилась после августовского минимума
Решение о сокращении из РФ рейсов на турецком направлении еще не принято
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Более 30 обстрелов зафиксировали за сутки в Идлибской зоне деэскалации российские военные в Сирии
Президент Украины Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение