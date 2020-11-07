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Происшествия 07.11.2020 23:20

20 тыс. человек без масок проводят демонстрацию в Лейпциге

Тысячи человек собрались в субботу в Лейпциге на демонстрацию против ограничительных мер в связи с коронавирусом. Как сообщила управа города в "Твиттере", из-за многочисленных нарушений правил полиция объявила демонстрацию завершенной.

По данным телерадиокомпании MDR, в городе в субботу проводится 27 уличных акций, в том числе одна демонстрация неонацистов. Самая крупная - численностью в 20 тысяч человек - прошла на площади Аугустусплатц, в центре города. Сообщается, что полицейские оценивают ситуацию как сложную - людей очень много, они не соблюдают правила дистанции и не носят масок, расходятся медленно и неохотно. По громкоговорителям людей просят надевать маски.

По данным института Роберта Коха, на 24 октября в Германии было зарегистрировано 14 тыс. 345 новых случаев коронавируса, 31 октября - 19 тыс. 59, что означало рост за неделю на 30%. По данным на 7 ноября, число новых случаев заражения составило 23 тыс. 399, это очередной антирекорд, но кривая роста после введения новых ограничительных мер, тем не менее, пошла вниз - рост по сравнению с 31 октября составил 23%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛЕЙПЦИГ, АКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]