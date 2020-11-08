В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, 16 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1663 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 65 тыс. 411, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1410 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 16 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 840.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 48 тыс. 908 человек (+859 за сутки).
В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 15 тыс. 663 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11,722 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 441 тыс. 230 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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