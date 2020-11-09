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Американские телеканалы заявили о победе Байдена на выборах президента

Президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден, сообщили в субботу американские телеканалы CNN, NBC и Fox News.

В частности, CNN сделал вывод на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2%.

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.

Fox News, ориентирующийся на республиканцев, также прогнозирует официальную победу Байдена за счет поддержки избирателей в Пенсильвании и Неваде.

NBC News сообщил пока о 273 голосах выборщиках в пользу Байдена.

Сам Байден сразу отреагировал в "Твиттере" на прогнозы СМИ. "Америка, для меня большая честь, что вы избрали меня лидером нашей великой страны. Впереди нас ждет тяжелая работа, но я обещаю: я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет", - написал он. В описании страницы Байдена в "Твиттере" он уже назван избранным президентом.

Трамп ранее заявлял, что считает, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, в том числе в Пенсильвании, было принято незаконно. Он также обещал, что не намерен оставлять власть без борьбы в случае поражения.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]