Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты

Этот жанр становится все более популярным в кинодокументалистике: расследование катастроф. Точнее, попытка отмотать назад развитие событий и попытаться определить, когда и где что-то пошло не так. В полной мере это касается и политических катастроф, включая и ту, которую переживает сегодня Армения. По мнению большинства экспертов, освобождение Шуши — не просто символ. Это огромный военный успех и перелом в войне. В Ереване вслух отказываются признавать поражение, но те, кто по долгу службы допущен до секретной информации, наверняка задают вопросы: как оно так получилось? Когда и что пошло не так?

Можно искать ошибки военного командования, разбирать системы оружия и приводить технические характеристики БПЛА, танков или вертолетов. Но все же надо помнить: главную ответственность за нынешнее поражение Армении несут политики. Те, кто с самого начала раздувал пожар войны. И это не условные фигуры, а вполне реальные персонажи. Которые приходили к власти путем интриг и переворотов.

Сегодня по ту сторону линии фронта об этом вспоминать не любят. Тем более что, за редким исключением, костях политической и военной элиты Армении составили как раз выходцы из так называемого «карабахского движения», представители которого гордо и высокомерно игнорировали все предупреждения, что притязания на аКарабах закончатся большой кровью и войной. И тем более в Ереване не любят вспоминать, какие бушевали тоода внутренние страсти и как делили власть “новые лидеры”.

Поэтому возьмём на себя эту неблагодарную миссию и напомним: первым лидером «карабахского движения» в самом Карабахе был местный историк Артур Мкртчян, член «Дашнакцутюн». Среди своих сторонников он обладал солидным авторитетом. Но...14 апреля 1992 года Мкртчян погиб при весьма странных обстоятельствах — в его квартире разорвалась граната. По официальной версии, это было неосторожное обращение с оружием. Но как уверенно утверждали уже тогда многие, Мкртчяна «ликвидировали».

И вот такое совпадение: как раз перед этим в интервью одной из московских газет Артур Мкртчян заговорил о том, что надо бы искать способ жить в мире с азербайджанцами.

Это, конечно, могло быть совпадением. Тем более что врагов и конкурентов у Мкртчяна хватало, Но именно после его «ликвидации» здесь начинает набирать силу Роберт Кочарян, военный преступник и один из соучастников Ходжалинского геноцида. Тот самый, который уже потом будет рассуждать в интервью тем же «Известиям» о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев. Шанс на мир был бездарно упущен.

Еще одной «поворотной точкой» для Армении стал 1997 год, точнее, 5 ноября 1997 года, когда увидела свет статья Левона Тер-Петросяна «Война или мир? Время призадуматься», где первый президент Армении озвучил очень важные тезисы, призвав искать компромисс и договариваться: «Пусть не пытаются ввести народ в заблуждение, говоря, что компромисс имеет альтернативу. Альтернатива компромиссу - это война. Отказ от компромисса и максимализм (стремление достичь максимального, а не возможного) - кратчайший путь к полной гибели Карабаха и ухудшению положения Армении, — предупреждал тогда Левон Тер-Петросян. — Армения и Карабах сегодня сильны, как никогда, но в случае неурегулирования конфликта уже через год-другой неизмеримо ослабнут. То, что мы отвергаем сегодня, в будущем мы должны будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории. Надо быть реалистом и понимать, что международное сообщество не будет долго мириться с ситуацией, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, поскольку эта ситуация представляет собой угрозу региональному сотрудничеству и безопасности, а также нефтяным интересам Запада». В переводе: надо договариваться, пока не поздно, потому что дальше ситуация изменится не в пользу Армении.

Но...результатом опять стал переворот, названный «ползучим». В феврале 1998 года Левон Тер-Петросян вынужден покинуть свой пост. Во главе Армении встаёт нацист и военный преступник Роберт Кочарян, приверженец идеи о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев. Через 10 лет — еще один переворот, на сей раз совмещённый с фальсификацией выборов и расстрелом на улицах Еревана участников митинга протеста против этой самой фальсификации: вопреки волеизъявлению граждан, победу уже в первом туре «нарисовали» Сержу Саргсяну. Тоже военному преступнику и соучастнику Ходжалинского геноцида, который по горячим следам совершенного преступления говорил без тени раскаяния британскому журналисту Томасу де Ваалю: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот, что произошло».

Именно при Серже Саргсяна Армения возьмёт курс на новые территориальные захваты и будет регулярно устраивать провокации на линии фронта. Все это в апреле 2016 года приведёт к новой вспышке боевых действий и первым, пусть и небольшим, террториалным потерям для Армении. Это был шанс на переосмысление новых реалий, на отказ от идеологии войны со всеми соседями по периметру границ. Но и его упустили так же бездарно — уже через два года у власти в Армении окажется политический мошенник и популист Никол Пашинян, любитель менять позицию на переговорах по Карабаху по десять раз на дню, заявлять «Карабах — это Армения, и точка!» и устраивать пьяные пляски в оккупированной Шуше.

И вот теперь — закономерный итог. И дело не в «Байрактарах”, не в “Данах” или “Полонезах”. Дело в том, что сценарий катастрофы начинается в тот момент, когда у власти оказываются нацисты и сторонник захвата чужих земель. И неважно, сколько времени на это потребуется — 12 лет, как гитлеровскому рейху, или чуть больше. Просто приход к власти нацистов всегда заканчивается разгромом и поражением.

Завсектором Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов для сайта www.1news.az.