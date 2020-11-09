ВС Азербайджана уничтожили армянских военных на Ходжавендском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении живой силы противника Ходжавендском направлении.

«9 ноября точным огнем наших подразделений была уничтожена живая сила противника на Ходжавендском направлении фронта», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство также распространило видеокадры уничтожения данной операции.

Н.Аббасова