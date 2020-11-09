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Карабахский конфликт 09.11.2020 20:25

ВС Азербайджана уничтожили армянских военных на Ходжавендском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении живой силы противника Ходжавендском направлении.

«9 ноября точным огнем наших подразделений была уничтожена живая сила противника на Ходжавендском направлении фронта», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство также распространило видеокадры уничтожения данной операции.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]