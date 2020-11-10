Путин: Армения и Азербайджан договорились обменяться пленными и телами погибших

Армения и Азербайджан договорились обменяться пленными и телами погибших, беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, "производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших".