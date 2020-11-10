Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - Путин

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации", - сказал он в телеобращении.