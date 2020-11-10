ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19

Власти ЕС в среду заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против коронавируса, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителей ЕС.

Согласно условиям сделки, ЕС закажет 200 млн. доз вакцины с возможностью покупки дополнительно еще 100 млн.

Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech уже завершены.

Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Накануне американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90% эффективность.

Компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Таким образом, отмечали в свою очередь американские СМИ, в случае если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские работники уже к концу этого года.